مديرية التدريب والتأهيل تقيم دورة تدريب مدربين المبادئ الأساسية للقيادة وإدارة التغيير

2021/07/06 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أقامت مديرية التدريب والتأهيل مركز تدريب التحقيقات الجنائية دورة تدريب مدربين المبادئ الأساسية للقيادة وإدارة التغيير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ UNDP / في العراق بمشاركة (19) ضابطا من مختلف تشكيلات الوزارة.وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم ان ,منهاج الدورة تضمن محاضرات عدة حول خارطة طريق الشرطة المحلية، والخدمية، والنوع الاجتماعي، وكيفية التواصل والقيادة الموقفية، وانماط القيادة، وضوابط العمل القياسية، والتخطيط العملياتي، وإدارة المخاطر، وإدارة التغيير، وتمارين حول القيادة المستجيبة للموقف، وتمرين حول كيفية التغيير كقائد ".واشار البيان الى ان ,هذه الدورات تنفذ من قبل خبراء التدريب في الشرطة الدانماركية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة"./انتهى2

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