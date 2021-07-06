أنشيلوتي يتقدم بطلب خاص للاعبي ريال مدريد في المران الأول

2021/07/06 | 13:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن طلب غير معتاد تقدم به مدرب ريال مدريد الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للاعبي فريقه، عقب المران الأول تحت إشرافه استعدادا للموسم الجديد.وبدأ ريال مدريد، استعداداته للموسم الجديد، أمس الاثنين، بدون مجموعة كبيرة من لاعبيه الدوليين، في ظل ارتباطهم مع منتخباتهم.وخاض لاعبو الريال المتاحون، المران الأول لهم في ملعب “فالديبيباس” في مدريد، تحت قيادة أنشيلوتي، بعد أن اجتازوا الفحوصات الطبية.وبدأ اللاعبون المران بمجموعة من التمارين البدنية، قبل خوض بعض التدريبات بالكرة، ولعبوا مباريات على ملعب صغير الأبعاد، وفي نهاية المران تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء سباقات الجري.وبحسب صحيفة “ماركا” […]

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