مقدمة كتاب صيرورة فكر عصر الأنوار - مصعب قاسم عزاوي

2021/07/06 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب: فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندنالطبعة الأولى 2021صادر عن دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندنبالتعاون معدار نشر شركة آمازون في المملكة المتحدة منعطفات نهوض نهج العقلانية والتنوير تكتسي موضوعة التمحيص في صيرورة فكر عصر الأنوار بتشابك معقد عند المتحدثين بلسان الضاد، إذ أن المقدمة التاريخية التي مهدت لبزوغ عصر ال ......





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