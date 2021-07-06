2021/07/06 | 13:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على ( 40) متهم بمناطق مختلفة من البلاد.

وذكر قسم العلاقات العامة والاعلام في المديرية ان قسم مكافحة المخدرات في بابل عن القاء القبض على 13 متهماً،في حين القى قسم مكافحة المخدرات في البصرة القبض على 8 متهمين،والقى قسم مكافحة المخدرات في المثنى القبض على 5 متهمين،في حين قسمي مكافحة المخدرات في الانبار وكربلاء القبض على 4 متهمين في كل منهما،والقى قسم مكافحة المخدرات في ميسان القبض على 3 متهمين،في حين القى قسم مكافحة المخدرات في الديوانية القبض على متهمين اثنين،ومتهم واحد القي القبض عليه من قبل قسم مكافحة المخدرات في الرصافة.

واضاف القسم ان جميع المتهمين ضبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم ( 3 كيلو غرام ) و(500 غرام) من مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة متعددة الأنواع والتاثيرات إضافة إلى أدوات التعاطي وأسلحة نارية،وتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32 ) مخدرات.

وبين القسم ان هذه الواجبات جاءت بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 40 متهماً بحيازة المواد المخدرة في 8 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 40 متهماً بحيازة المواد المخدرة في 8 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).