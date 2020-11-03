2021/07/06 | 13:48 - المصدر: قناة الايام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الايام 3/11/2020) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2lnXlCP1Apo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الايام 3/11/2020) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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