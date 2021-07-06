الحقوق النيابية لـ(واخ):لايوجد اصلاح للنزلاء وسط اكتظاظ السجون وعدم توفير الخدمات

2021/07/06 | 13:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم الثلاثاء ، الى رفع كلمة الاصلاح من دائرة الاصلاح والسجون “، مبينة ” لايوجد اصلاح للنزلاء وسط اكتظاظ السجناء وعدم توفر الخدمات الحقيقية لهم “.

وقالت مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية وحدة الجميلي في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): ان” الحديث عن وجود فساد وبيع الهواتف بأسعار خيالية موجود ، مبينة ان” هناك فساد إداري وأخلاقي موجود في السجون وهو موجود في كل مؤسسات الدولة فكيف في مؤسسة الإصلاح “.

ودعت الجميلي الى ” رفع كلمة الإصلاح عن دوائر الإصلاح وتبقى فقط السجون فقط لانه لايوجد اصلاح للنزلاء وسط هذا الاكتظاظ وعدم توفر الخدمات الحقيقية للسجناء فلا يمكن ان يكون هناك اصلاح إضافة الى الابتعاد عن معايير حقوق الانسان”، مشيرة الى ان” هناك من يمارسه الضغوط بنفس طائفي وبعضه لعدم وجود الإمكانات “.

وأكدت ” لايوجد تعذيب داخل السجون العراقية ولكن المعذب الذي يأتي الى السجون اثناء التحقيق والسجون عبارة عن اقسام لايواء النزلاء “.

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