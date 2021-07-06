2021/07/06 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_المحسن سياج الحديقة المطلي حديثا باللون الأصفر الفاقع كان متكأنا البارحة، كنا السبعة من صبية المنطقة متقاربي الأعمار، ويا للصدفة الغريبة فنحن نتشابه بالكثير من الملامح والأجساد لا بل حتى الثياب التي نرتديها كانت متقاربة في خطوطها وألوانها، لا أعتقد أن ذلك قد جاء مصادفة، فقد نشأنا في بيوت متلاصقة متداخلة لذا كنا مثل عائلة واحدة.



من النادر أن نختلف على ما يكون بعيدا عن مشتركاتنا وطباع وسلوك أهلنا، حتى الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبناء الله والدولة - فرات المحسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبناء الله والدولة - فرات المحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).