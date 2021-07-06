روسيا.. العثور على حطام الطائرة المفقودة في شرق البلاد

2021/07/06 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر فريق بحث على حطام طائرة الركاب من طراز "إيه أن-26" التي كان على متنها 28 شخصا عندما اختفت الثلاثاء في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلنت وكالة الطيران.

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