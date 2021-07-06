المصرف الزراعي ينفي توقف قروض التوطين ويكذب الشائعات

2021/07/06 | 13:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى المصرف الزراعي التعاوني، الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن توقف منح قروض التوطين.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 حزيران 2021)، "نكذب ما أشيع بشأن توقفنا في منح القروض والسلف".

وأشار إلى ان "التوقف كان لأغراض الجرد، وانه تم استئناف رفع القروض والسلف".

وأضاف تم "رفع وجبة من القروض المعاشية وقرض الخير يوم الأربعاء 30/6/2021".

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