الامتحان يشارك في مهرجان كارلوفي فاري الدولي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك فيلم "الامتحان" للمخرج "شوكت أمين كوركي" في قسم "المسابقة الرئيسية" في مهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي الدولي الخامس والخمسين في جمهورية التشيك.

وحاز فيلم "الامتحان" (ئه‌زموون) The Exam للمخرج "شوكت أمين كوركي"، وانتجه "ممد أكتاش"، في أول ظهور عالمي له على القبوول للمشاركة في قسم "المسابقة الرئيسية" Crystal Globe من مهرجان "كارلوفي فاري" Karlovy Vary السينمائي الدولي الخامس والخمسين في جمهورية التشيك، بحضور عدد من الممثلين في هذا الفيلم للمشاركة في هذه التظاهرة السينمائية المرموقة.

يشار الى ان مهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي الدولي، من أكثر المهرجانات شهرة في وسط وشرق أوروبا، وواحد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم؛ يصادف موسمه الخامس والخمسين بعرض ما يقرب من 200 فيلم لمخرجين من مختلف دول العالم في قسمين، "تنافسي رئيسي" Crystal Globe و "شرق - غرب" East of the West، وأقسام مختلفة غير تنافسية، بما في ذلك؛ قسم "العروض الخاصة" وقسم "الآفاق" Horizons وقسم "تخيل" Imagina وقسم "الجيل القادم من السينما الأوروبية" Future Frames وقسم "إحياء ذكرى مؤسسة الفيلم" The Film Foundation Tribute وقسم "شاشات منتصف الليل" Midnight Screenings وقسم "الأشخاص المجاورون" People Next Door من 20 إلى 28 أغسطس 2021 في كارلوفي واري في جمهورية التشيك.

الفيلم من انتاج شركة "میتوس فیلم" Mîtos Film الالمانية وشركة "مستي فيلم"، وتم إنتاجه بدعم من وزارة الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كردستان، وتم تصويره في شهر الخريف، عام 2019 تحت إشراف "أديب سبحاني" في مدينة السليمانية، كان لمحترفي السينما في إقليم كردستان ودول إيران وتركيا وألمانيا حضور ناجح في هذا العمل السينمائي الواعد.

ويشارك في فيلم "الامتحان" مجموعة من نخبة المممثلين من اقليم كردستان وعدد من الممثلين الشباب منهم؛ ئافان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كاوه قادر، عادل عبدالرحمن.

