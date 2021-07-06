واسط: إجراءات لإصدار نحو ألفي بطاقة ذكية في شبكة الحماية

2021/07/06 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – واع - دانيال قاسم

كشف قسم الحماية الاجتماعية في واسط ،اليوم الثلاثاء، عن إجراءات لإصدار 1890 بطاقة ذكية في شبكة الحماية فيما أكدت تشكيل لجان لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وقال مدير قسم الحماية الاجتماعية في محافظة واسط حيدر مزهر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المستفيدين الكلي حوالي 51541 مستفيداً من الحماية الاجتماعية من فئة الرجال فقط في عموم المحافظة ".

وأضاف أن "وجبة الشمول الأخيرة( الوجبة الثامنة ) بلغ العدد فيها 1890 مستفيداً ويجري العمل بإكمال الإجراءات وإصدار البطاقة الذكية لهم " ،مؤكداً أن "قسم الحماية الاجتماعية شكّل لجاناً فرعية في كل قضاء مهامها تبسيط الإجراءات للمواطنين في الأقضية والنواحي ،وأن هذه اللجان تقوم باستقبال المراجعين وإكمال معاملاتهم بشكل طبيعي ".

وأشار مزهر الى أن "هناك خطة عمل لتوزيع قطع الأراضي السكنية لشريحة المستفيدين من الحماية الاجتماعية" ،مؤكداً أن "مجلس الوزراء أقر شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية لهم وأن القرار السابق كان ينص بشمول فئات (عاجز ، أرملة ، مطلقة ) فقط وفعلا تم التوزيع على أغلب تلك الفئات ".

ولفت الى أن "القرار الأخير الذي أجاز التوزيع الى كافة الفئات المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية المرقمة 11 لسنة 2014 ووفقاً لهذا القرار تم تزويد مديرية بلدية الكوت بأقراص وأعداد المستفيدين في محافظة واسط".

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