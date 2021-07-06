تتجاوز الـ50 ْ .. منبئ جوي يتوقع ارتفاعاً جديداً بالحرارة بهذه الأيام

2021/07/06 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم

الثلاثاء، ارتفاعاً في الحرارة لأعلى

من 50 ْ مئوية بدءاً من يوم غد الاربعاء.

وقال عطية، على حسابه في "فيس بوك"، إن

"درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع اعتبارا

من يوم الار

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