كشفت عن هوية المنفذين.. خلية الإعلام الأمني تعلن إحباط تفجير برج للكهرباء ببغداد

2021/07/06 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الثلاثاء، إحباط استهداف لبرج نقل

للطاقة الكهربائية شمالي العاصمة

بغداد.

وذكر الخلية في بيان، أن عناصر من تنظيم

داعش حاولوا تفجير أحد أبراج نقل الطاقة

الكهربائية، قبل

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