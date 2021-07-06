2021/07/06 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار يزف بشرى لـ”28″ ألف محاضر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يزف بشرى لـ”28″ ألف محاضر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يزف بشرى لـ”28″ ألف محاضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).