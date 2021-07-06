ساهم بإعدام مواطنين ومنتسبين.. الإطاحة بـ'سفاح' داعش

2021/07/06 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على ارهابي خطير ساهم باعدام العديد من المنتسبين والمواطنين في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة - والتي اكدت تواجد احد الارهابيين الخطرين من عصابات داعش الارهابي في قرية العش التابعة لقضاء الرمانة بالانبار، والذي كان مسؤولاً عن اعدام العديد من المنتسبين للاجهزة الامنية والمواطنين نتيجة تزويده بمعلومات عنهم والادلاء بشهادته ضدهم لدى تلك العصابات قبل التحرير".

وأضاف البيان، أنه "على ضوء ذلك توجهت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في القيادة وبمشاركة مفارز من جهاز مكافحة ارهاب الانبار نحو الهدف والقت القبض عليه في القرية المذكورة وتضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومسدس".وبينت الخلية، أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب، وتم تسليمه الى جهة الطلب".

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