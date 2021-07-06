انخفاض مؤشر البورصة 1.14%

2021/07/06 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفض مؤشر البورصة في جلسة منتصف الاسبوع، الثلاثاء، بنسبة 1.14%.

وجرى خلال الجلسة تداول 450,1 مليون سهم بقيمة 332,6 مليون دينار.

وتصدرت اسهم شركة انتاج الالبسة الجاهزة الشركات الرابحة فيما تصدرت اسهم شركة الخير للاستثمار المالي الشركات الخاسرة.

واشترى المستثمرون الاجانب 27 مليون سهم بقيمة 16 مليون دينار بعد تنفيذ 4 صفقات على اسهم شركتين.

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