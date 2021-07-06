قوباد طالباني: اقليم كوردستان يرغب بتوطيد علاقاته مع روسيا

2021/07/06 | 15:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي الجديد لدى العراق ايلبروس كوتراشيف والوفد المرافق له، وبحثا تطوير العلاقات الاقتصادية بين اقليم كوردستان وروسيا.

وخلال اللقاء، قدم قوباد طالباني التهنئة للسفير الروسي بمناسبة بدء مهام عمله متمنيا له النجاح في المهام الملقاة على عاتقه.

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان بدور روسيا في العراق واقليم كوردستان، لاسيما نشاطات الشركات الروسية، داعيا الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين اقليم كوردستان وروسيا، بشكل اكبر فيما طالب السفير الروسي بزيادة تحفيز الشكرات الروسية للاستثمار في اقليم كوردستان.

خلال جزس اخر من اللقاء، تم التطرق الى تطوير العلاقات بين روسيا واقليم كوردستان، واشار قوباد طالباني الى ان العلاقات بين كوردستان وروسيا هي تاريخية، وان هدف اقليم كوردستان هو توطيد وتمتين تلك العلاقات.

خلال محور ثان من الاجتماع، تم بحث الوضع السياسي في العراق واقليم كوردستان، من جانبه اعرب قوباد طالباني عن قلقه، انه وبالاضافة الى التزام اقليم كوردستان بقانون الموازنة الاتحادية، الا انه والى الوقت الحالي لم تقم الحكومة في بغداد بصرف المستحقات المالية لاقليم كوردستان.

وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية بايفائها التزامها كي يتمكن الطرفان الاستمرار بالمفاوضات وفق اسس بناءة لمعالجة جميع المشاكل العالقة الاخرى.

وخلال الاجتماع، اعرب السفير الروسي الجديد لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الى الجانبين، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مشيرا الى انه سيقوم بتشجيع الشركات الروسية للاستثمار في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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