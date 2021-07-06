مفوضية الانتخابات: حذف 44 ألف متوفٍ من سجل الناخبين

2021/07/06 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- محمد الطالبيكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن حذف 44 الف متوفٍ من سجل الناخبين.وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مفوضية الانتخابات قامت بتنسيق عملها مع وزارة الصحة والبيئة ومع دائرة البطاقة التموينية في وزارة التجارة ، خلال فترة تحديث سجل الناخبين".وأضافت ان "فترة تحديث سجلات الناخبين تجاوزت 100 يوم اكثر وتم خلالها استقبال عدد كبير من الناخبين الذين بلغوا وحدثوا بوجود حالات وفاة حيث قامت المفوضية بعد ذلك بحذف ما يقارب من 44 الف ناخب متوف من سجل الناخبين العام".

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