2021/07/06 | 16:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن مساعي لتخصيص حزم انترنت مجانية للطلبة والمنصات الالكترونية.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية، ان “الدوام الحضوري العام المقبل سيكون أكثر بكثير من العام الحالي، لأن الحكومة ستتوجه الى المؤسسات لمنح لقاح كورونا، وهذا سيقلل من أعداد الإصابات”.وأضاف، انه “لا غنى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساعي لتخصيص انترنت “مجاني” للطلبة والمنصات الالكترونية first appeared on النور نيوز.

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