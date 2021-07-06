2021/07/06 | 16:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت القوات الأمنية، القبض على متهمين قاما بمحاولة تسليب، وآخران بترويج المواد المخدرة، فيما ضبطت أسلحة في بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان قوة مشتركة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية مع مفرزة من استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من مكافحة مخدرات مدينة الصدر ومكتب استخبارات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالتسليب وآخران بترويج المخدرات في بغداد first appeared on النور نيوز.

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