اغلاق مقار شركتين لتوزيع وإنتاج الطاقة في البصرة

2021/07/06 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اغلق عشرات المتظاهرين المحتجين من موظفي الاجور اليومية ، مقـر شركة توزيع الطاقة الكهربائيـة ومقـر شركة انتاج الطاقة في محافظة البصرة ، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وعدم استقطاع مستحقاتهم المتأخرة ./انتهى5

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