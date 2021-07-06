إحباط محاولة تفجير برج نقل طاقة شمال بغداد

2021/07/06 | 16:07 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت القواتُ العراقية محاولةَ تفجيرِ أحدِ أبراجِ نقل الطاقة الكهربائية، حاول تنفيذَها عناصرُ بتنظيم داعش شمال بغداد.

وبحسب مصادر أمنية فإن عناصر من الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وجهازِ الأمن الوطني، اشتبكت مع ثلاثة عناصر من التنظيم حاولوا تفخيخَ برجٍ للطاقة ثم لاذوا بالفرار.

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وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت الاثنين، إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية بمنطقة الصفرة.

إلى هذا، قالت الخلية إنه "بجهد استخباري، وعمل ميداني مكثف، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة 18 بالفرقة الخامسة بالجيش من إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة بواسطة عبوة ناسفة عبارة عن أصابع TNT كانت موضوعة على أحد أبراج نقل الطاقة".

وأضافت أنه جرى "التعامل مع العبوات من قبل الجهد الهندسي".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في وقت سابق الاثنين، استهداف خط كهرباء يغذي مشروع ماء الكرخ في بغداد، مضيفة أن هذا الهجوم يهدف إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين.

كما أوضحت في بيان أن الحادث استهدف خط قدس نصر وتسبب في تفجير برج من محطة نصر بعبوات ناسفة ليل الأحد إلى الاثنين، بمنطقة الطارمية.



وأضافت أن الفرق الهندسية والفنية توجهت إلى الموقع فورا لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن مسلحي داعش يقفون وراء استهداف أبراج الطاقة.

أزمة كهرباء

يأتي هجوم اليوم ليضاف إلى هجمات عدة سابقة.



فقد أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، مساء الأحد، أن التنظيمات الإرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة حتى ذلك اليوم.

وتترافق تلك الهجمات مع أزمة كهرباء مزمنة في البلاد منذ سنوات تتجدد كل صيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع كميات الاستهلاك أيضا مقابل الإنتاج.



وقد تفاقمت تلك الأزمة مع وقف إيران قبل أكثر من أسبوع، إمدادها للبلاد، بسبب ديون سابقة مترتبة.

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