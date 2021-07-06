2021/07/06 | 16:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات،اليوم الثلاثاء، حذف 44 ألف ناخب من سجل الناخبين؛ لوفاتهم.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن “مفوضية الانتخابات قامت بتنسيق عملها مع وزارة الصحة والبيئة ومع دائرة البطاقة التموينية في وزارة التجارة، خلال فترة تحديث سجل الناخبين”.وأضافت، “فترة تحديث سجلات الناخبين تجاوزت أكثر من 100 يوم، وتم خلالها استقبال عدد كبير من الناخبين الذين بلغوا وحدثوا بوجود حالات وفاة، حيث قامت المفوضية بعد ذلك بحذف ما يقارب 44 ألف ناخب متوف من سجل الناخبين العام”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن حذف 44 ألف ناخب من سجل الناخبين لوفاتهم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن حذف 44 ألف ناخب من سجل الناخبين لوفاتهم) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن حذف 44 ألف ناخب من سجل الناخبين لوفاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).