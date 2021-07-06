2021/07/06 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تفاقمت أزمة نقص الوقود في لبنان الذي يترنح تحت أسوأ أزمة مالية في تاريخه، مع انطلاق معارك بالأيدي والأسلحة النارية في بعض محطات الوقود، التي تشهد طوابير طويلة من السيارات لملء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازمة الوقود داخل لبنان..



معارك في المحطات وسط تحذيرات من كارثة المركز الخبري الوطني.

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