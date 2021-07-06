2021/07/06 | 16:24 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 6 يوليو 2021 | 04:20 مساءً | عدد القراءات : 7

ريال مدريد يتراجع بشأن مستقبل نجمه

ما يزال ريال مدريد يتطلع لإبرام إحدى الصفقات الكبرى ومن أجل ذلك يبذل كل جهد ممكن للتمهيد لها على الأصعدة كافة، خاصة من الناحية المالية.

وصرح رئيس النادي فلورنتينو بيريز غير مرة بأن الوضع الاقتصادي للنادي ليس في أحسن أحواله، لذلك أبدى استعداده لقبول بعض العروض المقدمة للاعبي الفريق.

وفي هذا السياق، يبدو أن ريال مدريد غيّر قناعاته بشأن مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب المستوى المتذبذب.

ورغم أن ريال مدريد أعلن من قبل تمسكه باللاعب، إلا أن صحيفة "سبورت" الكتالونية، قالت إن ريال مدريد أصبح جاهزًا لمناقشة العروض المقدمة إلى فينيسيوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن تغير موقف ريال مدريد، جاء من أجل توفير المال اللازم الذي يسمح للنادي بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وأشارت إلى أن ناديي ليفربول وباريس سان جيرمان سبق أن أبديا اهتمامها بالتعاقد مع فينيسيوس هذا الصيف، لكن ريال مدريد رفض ذلك حينها، قبل أن يعود في قراره ويفتح الباب أمام بيعه.

وأكدت الصحيفة أنه في حال وصول عرض مناسب لشراء فينيسيوس فلن يقف ريال مدريد في طريقه، وسيعطي الضوء الأخضر لرحيله.

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