2021/07/06 | 16:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت وكالة “خبر برس” نسخة منه : أنها “سجلت 8818 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5998 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 31 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح في 24 ساعة الماضية بلغ 35860”.

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