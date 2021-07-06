2021/07/06 | 16:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 8818 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 5998 حالة جديدة للشفاء و31 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 35860 شخصاً للقاح كورونا في يوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إستمرار إرتفاع كورونا في العراق..



8818 إصابة جديدة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستمرار إرتفاع كورونا في العراق.. 8818 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستمرار إرتفاع كورونا في العراق.. 8818 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).