الشرطة تغلق مسبحاً جنوبي العراق بعد غرق فتى في الخامسة عشر من عمره!

2021/07/06 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أغلقت الشرطة العراقية، الثلاثاء، مسبحاً في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وذلك بعد غرق فتى يبلغ من العمر 15 عاماً أثناء السباحة.

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وأبلغ مصدر في شرطة ذي قار مراسل "ناس"، (6 تموز 2021)، أن "مسبح (فور سيزون) المملوك لمسؤول سابق شهد حالة غرق لفتى عمره 15 عاماً خلال السباحة، ولم يتم إنقاذه لعدم وجود فرق إنقاذ متخصصة".

وأضاف، أن "الشرطة أغلقت المسبح ونقلت جثة الفتى الغريق للطب العدلي وفتحت تحقيقاً مع القائمين على المسبح لمعرفة ملابسات الحادث، والشرطة حالياً بموقع الحادث يراجعون كاميرات المراقبة".

وتابع، أن "عمق المسبح الذي افتتح قبل 4 سنوات؛ 3 أمتار، وحادثة الغرق من المفترض أن لا تحدث فيه؛ لأن من شروط افتتاح أي مسبح هو وجود فرق السلامة المسؤولة عن إنقاذ الغرقى، إلا أن المسبح يفتقد لهذه الفرق".

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