فوز المخرجة جين كامبيون بجائزة لوميير الفرنسية

2021/07/06 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون بجائزة Lumiere "لوميير 2021"، في المهرجان السينمائي الفرنسي، الذي يقام في مدينة ليون في وسط فرنسا الشرقي، خلفاً للأخوين البلجيكيين جان بيارولوك داردين.

وتُمنح جائزة "لوميير" بدورتها الثالثة عشرة، بمناسبة مهرجان "لوميير" للأفلام التراثية الذي يقام هذا العام في الفترة ما بين التاسع الى السابع عشر أكتوبر.

ومخرجة فيلم " The Piano " كانت أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبية وأول مديرة للجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2014، كما ستكون كامبيون أول مخرجة تحصل على جائزة "لوميير" التي يعرّفها المروّجون لها بأنها "نوبل السينما".

وتقدم كامبيون في الخريف فيلمها الجديد " The Power of the Dog " المقتبس من كتاب يحمل العنوان نفسه للكاتب دون وينسلو، والذي يتناول تهريب المخدرات بين المكسيك والولايات المتحدة.

PUKmedia متابعة

