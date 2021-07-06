ارتفاع معدل الاصابات والوفيات بكورونا في العراق

2021/07/06 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8818 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 8818 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم العراق.

واضافت: ان حالات الشفاء من الاصابة بالفايروس بلغت 5998، مبينة انها سجلت 31 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

واردفت الوزارة ان مجموع المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 959928 مواطنا.

وادناه وثيقة تبين الموقف الوبائي واللقاحي بفايروس كورونا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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