العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء

2021/07/06 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم الثلاثاء، اعلى

حصيلة اصابات يومية (8818 اصابة) بفيروس

كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ

24 ساعة الماضية، منذ تفشي الوباء في

شباط 2020.

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