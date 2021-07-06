2021/07/06 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الثلاثاء، عن عشرات قنابر الهاون من مخلفات الإرهاب في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الجغيفي قضاء الفلوجة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تم معالجة ورفع ( 57 ) قنبرة هاون مختلفة العيارات مع مقذوفات حربية".

وأضافت، أنه "تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء المكافحة يعالجون عشرات قنابر الهاون في الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء المكافحة يعالجون عشرات قنابر الهاون في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).