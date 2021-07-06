فرق جوالة ومعدات رصد.. إجراءات جديدة لحماية أبراج الطاقة غربي العاصمة

2021/07/06 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لتأمين أبراج نقل الطاقة الكهربائية غربي العاصمة بغداد.

وقال الحشد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم تشكيل فرق جوالة ومفارز كشف تعرضية على البؤر التي قد تستغلها الجماعات التخريبية او الإرهابية في تنفيذ اي استهدافات لالحاق الضرر بشبكات نقل الكهرباء”.

وأضاف البيان، أن “اللواء 27 بالحشد الشعبي خصص قوة من الفوج الثاني لتأدية الواجب معززة بفريق من الجهد الهندسي المتخصص ومعدات الرصد الليلي والنهاري وتثبيت نقاط رصد ثابتة ومتحركة”، مبينا أن “هذه العمليات ستستمر لحين انتهاء الأزمة".يشار إلى أن الاونة الأخيرة، شهدت الكثير من العمليات الإرهابية التخريبية التي طالت أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، ما تسبب في نقصٍ حادٍ بساعات التجهيز.

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