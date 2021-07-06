3 عبوات ناسفة تستهدف رتلا يحمل معدات لوجستية قرب الصقلاوية

2021/07/06 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهداف انفجار جديد رتل تابع للتحالف الدولي بالقرب من الصقلاوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

واكد مصدر أمني أن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت على رتل يضم عجلات تحمل معدات لوجستية الى التحالف الدولي، وأشار المصدر إلى ان العبوات تسببت بضرر في احدى العجلات، دون وقوع إصابات بشرية.

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