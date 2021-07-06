2021/07/06 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يدعو إلى مؤتمر عربي للجامعات والكليات الأهلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يدعو إلى مؤتمر عربي للجامعات والكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يدعو إلى مؤتمر عربي للجامعات والكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).