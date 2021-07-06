2021/07/06 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عالج خبراء مكافحة المتفجرات صقر الانبار، مخلفات حربية في مدينة الفلوجة.وذكرت مديرية مكافحة المتفجرات في بيان تلقت الوكالة الوطنية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الجقيفي قضاء الفلوجة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تم معالجة ورفع ( 57 ) قنبرة هاون مختلفة العيارات مع مقذوفات حربية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية "./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء مكافحة المتفجرات /صقر الانبار /يعالجون مخلفات حربية في مدينة الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء مكافحة المتفجرات /صقر الانبار /يعالجون مخلفات حربية في مدينة الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).