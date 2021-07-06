الدفاع تدافع عن احالة مشروع إستثماري في الانبار الى شركة خليجية

2021/07/06 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دافعت وزارة الدفاع عن مشروع استثمار أرض اللواء الثامن والبالغة مساحتها ٣٠٠ دونم في محافظة الأنبار ، والذي تعود ملكيته إلى الوزارة ، وتمت احالته الى شركة خليجية .وذكرت وزارة الدفاع ، في بيان صحفي ، إن " شركة الامارات العصرية غير مدرجة في القائمة السوداء ، وقد قدمت عرضاً ضمن عشر شركات أخرى إلى لجنة فتح العطاءات في وزارة الدفاع لاستثمار الارض ".واوضحت الوزارة ، " حصلت الموافقة على عرض الشركة الاماراتية ، من قبل لجنة فتح العطاءات ولجنة تحليل العطاءات ، وتمت المصادقة على الموافقة من قبل لجنة المتابعة والمصادقة في المديرية العامة للعقود "، مبينة إن " أي استثمار يتم في وزارة الدفاع لأي ارض أو بناية تابعة للوزارة يتم بناءً على سياقات قانونية متبعة في الوزارة ".واكدت الوزارة ، إن " نجل وزير الدفاع لا علاقة له بأي استثمار تقوم به الوزارة ، كون هناك لجان مشكّلة مختصة بهذا العمل"، واشارت الى ان " أي اتهامات غير مبنية على حقائق وأدلة يتم توجيهها للوزارة ، ستقوم بمقاضاة تلك الجهة وسيكون القانون هو الفيصل في هذا الأمر "./انتهى5

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