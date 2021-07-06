م 3 / ف 16 ( لك يوم يا طبلاوى : قصة حياة أخوين من لصوص مصر الكبار ): - أحمد صبحى منصور

2021/07/06 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور م 3 / ف 16 ( لك يوم يا طبلاوى : قصة حياة أخوين من لصوص مصر الكبار ):الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 838 قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 838‏شهر ربيع الآخر أوله الخميس‏:‏ إحتكار( وفيه منع التجار بالإسكندرية من بيع البهار على الفرنج ، فأضرهم ذلك‏.) .



السلطان هو البائع الوحيد ، وبلا واسطة .



وظائف أكابر المجرمي ......





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