م 3 / ف 16 ( لك يوم يا طبلاوى : قصة حياة أخوين من لصوص مصر الكبار ): - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور م 3 / ف 16 ( لك يوم يا طبلاوى : قصة حياة أخوين من لصوص مصر الكبار ):الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 838 قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 838شهر ربيع الآخر أوله الخميس: إحتكار( وفيه منع التجار بالإسكندرية من بيع البهار على الفرنج ، فأضرهم ذلك.) .
السلطان هو البائع الوحيد ، وبلا واسطة .
وظائف أكابر المجرمي ......
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