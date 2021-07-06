الكهرباء: إعادة الخط الناقل (القيارة – كركوك ) للخدمة

2021/07/06 | 16:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء، عن إعادة الخط الناقل (القيارة – كركوك ) جهد 400 ك.ف الى الخدمة بعد تعرضه لعمل “إرهابي” في محافظة نينوى .وقالت الوزارة في بيان، إن “الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابع لفرع شبكات كهرباء نينوى تمكنت من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (القيارة – كركوك) جهد 400 ك.ف الى العمل وبوقت قياسي في محافظة نينوى، الذي طالته أيادي الخبث والإرهاب بعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بتضرر الابراج المرقمة (149، 150، 151، 152، 153) تحديداً في منطقة تلول الباج بالقرب من قضاء الشرقاط”.وأوضحت الوزارة؛ أن “العمل التخريبي نتج […]

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