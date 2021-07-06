نواب: لن نصوت على سفراء المحاصصة

2021/07/06 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني علق النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري ،الثلاثاء، على جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستشهد التصويت على قائمة السفراء العراقيين.وقال الجبوري في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” :”ليس من […]

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