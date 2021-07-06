2021/07/06 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خاص / المركز الخبري الوطني علق النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري ،الثلاثاء، على جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستشهد التصويت على قائمة السفراء العراقيين.
وقال الجبوري في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” :”ليس من […]
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وقال الجبوري في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” :”ليس من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب: لن نصوت على سفراء المحاصصة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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