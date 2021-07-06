2021/07/06 | 16:55 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 6 يوليو 2021 | 04:46 مساءً

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واشنطن تقدم 27 مليون دولار لدعم القضاء العراقي في مواجهة الجرائم المالية

أعلن السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، الثلاثاء 6 تموز 2021، أن حكومة بلاده تقدم 27 مليون دولار كدعم لـ UNDP في مجال تدريب وتأهيل مجلس القضاء الأعلى العراقي والجهات القانونية والجهات المعنية لغرض مواجهة الجرائم المالية.



وقال تولر في كلمة له لدى مشاركته في مراسم إطلاق برنامج التحقيقات في الجرائم المالية المعقدة: أعلنا صباح اليوم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامجاً تقدم حكومة الولايات المتحدة الأميركية بموجبه مبلغ 27 مليون دولار كدعم لـ UNDP في مجال تدريب وتأهيل مجلس القضاء الأعلى العراقي والجهات القانونية والجهات المعنية لغرض مواجهة الجرائم المالية، لتتمكن هذه الجهات من حماية الجانب المالي العراقي وتواجه الفساد.



وأضاف السفير الأميركي في العراق: أعتقد أن شعب العراق يطالب حكومته علناً وبصراحة بمواجهة الفساد، وترى أميركا أن هذه محاولة مهمة لجعل العراق دولة قوية ومستقلة وموحدة لها القدرة على مواجهة الفساد ومواجهة المسؤولين الذين يضعفون البلد من خلال التفريط بثرواته.



وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان نشر على موقعها في فيسبوك، أنه: في وقت مبكر من صباح يوم 6 تموز، تَفعلت المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد وقضت على تهديد جوي...



نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، وكذلك سنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا.



وجواباً على سؤال موفد شبكة رووداو الإعلامية عن استهداف السفارة الأميركية، قال تولر: "أنا هنا اليوم لأتحدث فقط عن الجرائم المالية، خاصة وأن لنا شركاء هنا وفي كل المنطقة، ويأتي هذا بينما يسعى المسؤولون الوطنيون والحريصون على العراق لتقوية بلدهم، ونحن مسرورون بهذا وسنكون شركاء لهم فيه".



وجرت في بغداد، مراسم إطلاق برنامج التحقيقات في الجرائم المالية المعقدة من قبل مجلس القضاء الأعلى والسفارة الأميركية في بغداد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

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