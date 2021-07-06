2021/07/06 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق الثلاثاء، فعاليات الطبعة 74 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، بعد غيابه السنة الماضية بسبب وباء كورونا، إذ تستعد أعمال عربية لمنافسة أخرى عالمية، فيما سينشغل عشاق الفن بمتابعة هذه الحدث حتى الـ 17 من يونيو.

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