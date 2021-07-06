2021/07/06 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يدعو إلى الاستفادة من نتائج قمة بغداد للنهوض بالشأن الاقتصادي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو إلى الاستفادة من نتائج قمة بغداد للنهوض بالشأن الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو إلى الاستفادة من نتائج قمة بغداد للنهوض بالشأن الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).