القائد العام للقوات المسلحة: سنكشف قريباً الأسباب والتفاصيل الكاملة لاستهداف الطاقة

2021/07/06 | 17:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، مؤكداً ان الحكومة الحالية تعمل عبر استراتيجات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف.

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وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تموز 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، و خلال جلسة مجلس الوزراء الإعتيادية، تحدث عن ازمة الكهرباء، قائلاً: إن الأسبوع الماضي كانت هناك محاولات لئيمة لإعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصلنا إليه، وهي قيمة غير مسبوقة أبداً.



لكن بعد يومين حصل انهيار في 4 محافظات وتمت المعالجة خلال 24 ساعة".

واضاف انه "بعد يومين من تلك المحاولات يحدث انهيار في المنظومة الكهربائية بشكل عام يتزامن مع استهداف أبراج نقل الطاقة، والتحقيق سيكشف قريباً الأسباب الكاملة".

واشار الكاظمي الى ان "قواتنا الأمنية تبذل جهوداً جبارة لحماية أبراج نقل الطاقة، واحبطت بالفعل عدداً من المحاولات التخريبية والإرهابية، والقت القبض وقتلت عدداً من المخربين، وكان آخر ما أحبطته محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم".

ولفت رئيس الوزراء "عملنا في هذه الحكومة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية، وافتتحنا محطات عديدة ومازالت الجهود مستمرة في زيادة الانتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد".

واوضح ان "سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية عبر استراتيجات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح لخدمة أبناء شعبنا".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن تفاصيل الخطة الحكومية الخاصة بتوزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين، فيما أشار الى ان الخطة ستشمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية ابتداءً.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تموز 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، و خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، قال: إن لكل عائلة عراقية الحق في مسكن لائق، يحفظ الكرامة ويناسب العيش الكريم والتقيت اليوم الفريق الفني الخاص بالموقع الالكتروني لتوزيع الاراضي على المواطنين لإطلاقه قريباً من أجل توزيع عادل وشفاف وبعيداً عن المحسوبيات، ووفقاً لمجموع النقاط التي سيحصل عليها كل مواطن".

واضاف الكاظمي بحسب البيان ان "خطتنا في منح الأراضي ستشمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية ابتداءً، ....



و خلال الأشهر الماضية، الحكومة أكملت إفراز 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات عدا الإقليم، وأصبحت 8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية".

وأفاد انه "وجه الأجهزة الحكومية أن تبذل قصارى الجهد، وأن تقدم كل ما بوسعها لتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي، ولشرائح المجتمع العراقي كافة".

وأكد ان "كل فئات الشعب من الذين ليس لديهم سكن، أو لم يسبق أن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة، سيشملون بمنح قطعة أرض، فهذا حقهم"، لافتاً الى ان "الأولوية ستكون لعوائل شهدائنا الأبرار، وللطبقات الفقيرة والأوطأ في مداخيلها في الحصول على قطعة أرض".

واشار الى انه "بالتوازي مع مبادرة توزيع الأراضي السكنية، ستكون هناك مبادرات لمنح القروض لأجل المساعدة في بنائها، هكذا ستدور عجلة الاقتصاد الداخلي وتتوفر المزيد من فرص العمل للشباب".

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