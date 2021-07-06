قوباد طالباني: وضع اسس متينة لصناعة الابطال الرياضيين الكورد

2021/07/06 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اللجنة الاولمبية في اقليم كوردستان وبحثوا كيفية تطوير القدرات الرياضية وتنظيم القطاع الرياضي في الاقليم.

وأكد قوباد طالباني خلال اجتماعه مع اللجنة الاولمبية في اقليم كوردستان، على اصدار قانون لتنظيم شؤون الرياضة، معربا عن دعمه ودعم حكومة اقليم كوردستان ازاء هذه الخطوة من اجل تحديد حقوق وواجبات الرياضيين وكذلك تحديد اطار للعمل الرياضي.

وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، بزيادة تنسيق اللجنة الاولمبية في اقليم كوردستان مع اللجنة الالومبية العراقية والعمل سوية لتقوية ووضع اسس متينة للرياضة وصناعة الابطال والنجوم الرياضيين الكورد على صعيد المنطقة والعالم.

في ختام الاجتماع، قدم رئيس اللجنة الاولمبية في اقليم كوردستان واعضائه الاخرين طروحاتهم ووجهات نظرهم ومطالبهم امام نائب رئيس مجلس الوزراء، من جانبه وعد قوباد طالباني بالمتابعة والعمل على منح والتطمين ان الايلاء بالرياضة من اولويات اعمالهم.

ويأتي هذا الاجتماع بعد ان عقد قوباد طالباني اجتماعا خلال الايام المنصرمة مع رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية والذي جرى خلاله بحث كيفية تطوير قطاع الرياضة في العراق واقليم كوردستان، فيما اكد قوباد طالباني على ضرورة التنسيق بشكل اكثر بين اللجنة الاولمية في اقليم كوردستان واللجنة الاولمبية العراقية للتطوير وايلاء اهمية اكبر بقطاع الرياضة في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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