ايران تطل على البحر المتوسط عبر

2021/07/06 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم

الثلاثاء، أن اولوية الحكومة الايرانية

الجديدة هي ربط الخليج بالبحر المتوسط

عبر "سكك حديد عراقية".

وقال روحاني، خلال افتتاح أكثر من 60

مشروعاً وطنياً عبر آلية الف

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