المفوضية تحذف 44 ألف شخصاً من سجل الناخبين

2021/07/06 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن حذف 44

الف شخص متوفٍ من سجل الناخبين.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة

الغلاي في تصريح صحافي، ان "مفوضية

الانتخابات قامت بتنسيق عملها م

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