القضاء يدعم مشروعاً جديداً لـ

2021/07/06 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الثلاثاء، دعمه الكامل لمشروع "تعزيز

القدرات لانجاز عمليات التحقيق في

الجرائم المنظمة والمالية المعقدة"

الممول من وزارة الخارجية الأمريكية،

فيما أشار إلى أن ذلك المشروع س

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