بعمليات نوعية.. الامن الوطني يلقي القبض على ٥ إرهابيين في الانبار

2021/07/09 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على ٥ إرهابيين في محافظة الانبار.

وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان صحفي، “شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد تلقي معلومات استخبارية ، ووفق مذكرات قضائية ، بتنفيذ عمليات نوعية القي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر داعش احدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الانبار والاخرين عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة“.

واضافت الخلية انه “في عملية منفصلة اخرى، تمكنت مفارز الجهاز ،ووفق مذكرات قضائية من القاء القبض على أرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش احدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة ابان عمليات التحرير”.

واوضحت انه “دونت اقوال المتهمين أصوليًا بعد اعترافهم بتنفيذ هجمات عدة طالت المواطنين والقوات الامنية ، وتم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة”.

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