بونوتشي: خوض نهائي كأس أوروبا في ويمبلي لا يخيف إيطاليا

2021/07/09 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر قطب دفاع منتخب إيطاليا، المخضرم ليوناردو بونوتشي، أن خوض المباراة النهائية لكأس أوروبا، الأحد، في عقر دار منافسه الإنكليزي ملعب ويمبلي في لندن "لا يخيف" إيطاليا.

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